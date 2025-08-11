تحذير من أزمة جفاف في عدة مناطق بجزيرة مايوركا الإسبانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقترب مستوى نقص المياه في جزيرة مايوركا الإسبانية من مستويات الأزمة.

ويزداد الوضع سوءا في منطقة بلا دي مايوركا، في المناطق الداخلية من جزيرة العطلات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث أعلنت حكومة إقليم البليار اليوم الاثنين عن إنذار بالجفاف.

ويعد هذا ثاني أعلى مستوى إنذار ويصاحبه قيود أولية على استهلاك المياه.

ومع ذلك، لم يتم بعد تحديد أو الكشف عن الآثار المترتبة على سكان وزوار البلديات الـ 14 الصغيرة نسبيا.

وأعلى مستوى للإنذار هو إعلان حالة طوارئ مائية.

وتقول حكومة أقليم البليار، إن نقص المياه يؤثر الآن على الأرخبيل بأكمله تقريبا.

وهناك أكثر من 88% من جزر البليار في ما يسمى "بمرحلة الإنذار المبكر". حيث إن جزيرة فورمينتيرا فقط هي التي لا تزال تتمتع بوضع مائي طبيعي.