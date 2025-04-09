الحكومة: ملتزمون بما وعدنا به الشعب بعدم العودة لتخفيف أحمال الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تدبير الوقود بالكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن هذا الأمر يمثل تكلفة مالية إضافية على الدولة وذلك لعدم تخفيف أحمال الكهرباء.

وشدد على أن الدولة ملتزمة بما وعدت به المواطنين من قِبل وذلك بعدم العودة لتخفيف الأحمال، موضحًا أنه من خلال الخطة التي ستضعها الدولة فلا لعودة للتخفيف.

وأكد التزام الدولة بتوفير الموارد اللازمة من أجل المحافظة على عمل محطات الكهرباء، موضحًا أن الدولة تعمل على الربط الكهربائي مع بعض الدول بما في ذلك السعودية.

وأفاد بأن الدولة تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة التي تمثل إضافة للشبكة القومية للكهرباء.