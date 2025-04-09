 من لندن إلى مكناس.. قميصا بيراميدز على أكتاف نجم أرسنال السابق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من لندن إلى مكناس.. قميصا بيراميدز على أكتاف نجم أرسنال السابق

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 1:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 9 أبريل 2025 - 1:01 ص

حرص الأسطورة الإيفوارية إيمانويل إيبويه لاعب منتخب كوت ديفوار وأرسنال الإنجليزي على اقتناء قميصي الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي لاعبي نادي بيراميدز بعد نهاية مباراة الجيش الملكي في دوري الأبطال.

ونجح بيراميدز في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الجيش الملكي المغربي بنتيجة ٤-٣ في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتواجد إيبويه بصفته مساعد المنسق العام للمباراة التي جرت على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، وحرص بعد نهاية اللقاء على التقاط الصور التذكارية مع بلاتي وماييلي والحصول على قميصيهما للذكرى.


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