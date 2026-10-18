جيش الاحتلال يهدد سكان غزة ويحذرهم من الاقتراب إلى الخط الأصفر

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة من الاقتراب من «الخط الأصفر» أو تجاوزه، بدعوى أن ذلك قد يعرّض حياتهم للخطر، في ظل استمرار النشاط العسكري في المنطقة.

وادعت المتحدثة باسم الجيش إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، الأحد، أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في محيط الخط تعمل على إحباط ما وصفته بـ«التهديدات والأنشطة المسلحة».

وزعم الجيش الإسرائيلي رصد تصاعد في الأنشطة العدائية التي تنفذها حركة «حماس» في محيط الخط الأصفر، إلى جانب محاولات من عناصر الحركة الاقتراب منه.

ولفت إلى أنه سيتعامل مع «التهديدات ومحاولات تنفيذ هجمات في المنطقة»، مشددًا على أن أي محاولة لاستهداف قواته قرب الخط الأصفر ستُقابل بتحرك عسكري.

ولم تتوقف، خلال ساعات الليل والفجر، عمليات نسف المنازل والبنية التحتية وما تبقى منها في المناطق التي ينتشر فيها جيش الاحتلال، داخل ما بات يعرف بـ«الخط الأصفر»، شمالي قطاع غزة وشرقيه.

وشهدت مناطق جباليا وبيت لاهيا والشجاعية عمليات نسف، سمع دوي انفجاراتها في مناطق واسعة من القطاع.

وفي حي الشجاعية، شاهد فلسطينيون، مساء أمس، مكعبات متفجرة وضعها الاحتلال لتفجيرها ونسف المزيد من المنازل، بالتزامن مع تقدم الجيش في مناطق الخط الأصفر وقضمه المزيد من الأراضي.

وأمس السبت، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون من جراء غارات للاحتلال واعتداءات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.



