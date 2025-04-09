الأوبرا تقيم احتفاليتها السنوية لتكريم الأم المثالية

- علاء عبد السلام: الاحتفاء بالأم يعكس التزام الأوبرا بدعم القيم الإنسانية والاجتماعية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، احتفاليتها السنوية لتكريم الأم المثالية، وذلك تقديرًا لدورها في بناء المجتمع، واحتفاءً بنماذج نسائية قدمت أجيالًا واعية تسهم في صون مقدرات الوطن.

وأكد عبد السلام، خلال كلمته في الاحتفالية، على أهمية تكريم الأم باعتبارها رمزًا للعطاء، لافتًا إلى أن هذا التقليد السنوي يعكس التزام الأوبرا بدعم القيم الإنسانية والاجتماعية، كما أشار إلى أن اختيار الأمهات المكرمات تم بعناية فائقة لإبراز قصص كفاح ملهمة تستحق التقدير.

ورحب رئيس الأوبرا بجميع العاملين، مشيدًا بجهودهم، وحثهم على مواصلة العمل للحفاظ على المكانة المتميزة التي وصلت إليها دار الأوبرا المصرية.

وأشرف على تنظيم الاحتفالية أيمن نادي، وشهدت تكريم عدد من الأمهات المثاليات من العاملات بالأوبرا، حيث تم تسليمهن شهادات تقدير، وهن: (أحلام لبيب، نادية معتمد، سحر محمد، هدى عبد الفتاح، سهير قاسم، حنان أحمد، ميرفت فريد، شيرين سيد، صفاء محمد، رشا نبيل).

كما تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الغنائية التي قدمها الدارسون بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، من فصل الغناء العربي، بقيادة وتدريب عمرو حسن.