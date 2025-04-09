الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مجددا، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، مشيرا إلى إمكانية ضخ استثمارات أمريكية مباشرة في إيران إذا ما تمكنت الدولتان من التوصل إلى اتفاق.

ويأتي ذلك قبيل محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.

وتمثل تعليقات الرئيس الإصلاحي بزشكيان تحولا عن موقف إيران بعد اتفاقها النووي في 2015 مع القوى العالمية، حيث سعت طهران إلى شراء طائرات أمريكية، لكنها في الواقع منعت الشركات الأمريكية من دخول البلاد.

وقال بزشكيان، في خطاب ألقاه بطهران، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي "فخامته لا يعارض استثمار المستثمرين الأمريكيين في إيران"، مضيفا: "أيها المستثمرون الأمريكيون: تعالوا واستثمروا".

ويجذب هذا الاقتراح التجاري اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انسحبت بلاده من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية في ولايته الأولى، ويسعى الآن إلى إبرام اتفاقية جديدة مع إيران.

وأضاف بيزيشكيان، الذي اعتمد في حملته الانتخابية على التواصل مع الغرب خلال انتخابه العام الماضي، أن المحادثات المقررة السبت المقبل، في عُمان بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ستجرى بشكل غير مباشر.

وكان ترامب، صرح بأن المحادثات ستكون مفاوضات مباشرة، وهو أمر لم تستبعده طهران بعد الجولة الأولى من المناقشات.

وأضاف بزيشكيان: "لا نسعى إلى امتلاك قنبلة نووية. لقد تحققتم (في الغرب) من ذلك مئة مرة. كرروا ذلك ألف مرة أخرى".