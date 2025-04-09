أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمود، اليوم الأربعاء، جلسة نظر محاكمة "م.م.ع"، تاجر خضروات، لجلسة الغد، لاستكمال المرافعة؛ لاتهامه بقتل "ح.ع.س" بوضع السم له في "علبة كشري"، ثم قام بسرقة مركبة "التروسيكل" الخاص به.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 31511 لسنة 2024 جنايات أول العامرية، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص مقتولًا وملقى بالزراعات في نطاق دائرة القسم.

وجاء في التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، بعد أن استدراجه إلى مكان مظلم بعيد عن أعين الرقباء في الطريق العام، وأعد لذلك مادة سامة جلبها من محل لبيع المبيدات الزراعية، وما أن استعد لتنفيذ مخططه حتى تقابل معه وأوهمه بعثورة على فرصة عمل له من خلال نقل بعض الأغراض، محددًا له زمان ومكان التقابل.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عرض على المجني عليه شراء طعام لهما "كشري"، وما أن أحضره حتى قام خلسة بدس السم له في وعاء الطعام الخاص به، واستقل رفقته الدراجة البخارية "تروسيكل" حتى ظهرت عليه علامات فقدات الوعي، فقصد به أحد الأماكن النائية، وما أن استشعر انعدام مقاومته؛ أحضر حبل، وأخذ يطبق على رقبته ورأسه حتى أيقن مفارقته الحياة.

وأشارت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، والمعززة بأقوال شهود الإثبات، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المنطقة، إلى أن المتهم عقب ذلك حمل جثة المجني عليه وأرقده إلى أرض بها حشائش، واستولى على مركبة "التروسيكل" ثم تركه وفر هاربا.

وبتتبع خط سير المتهم تم التعرف على هويته، وبتقنين الاجراءات، وضبطه تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن أحيل إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: تامر وفائي، ومحمد توفيق محمد، ومصطفى الشافعي وكيل النائب العام، وسكرتيرا المحكمة: أحمد عبد الوهاب ومصطفى البربري.