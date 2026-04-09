رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نسمح بتقييد برنامج تخصيب اليورانيوم

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن طهران لن تلبي مطالب من وصفهم بـ«الأعداء» بشأن تقييد برنامج تخصيب اليورانيوم.

وبحسب ما نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسنا»، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها إسلامي، على هامش مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاغتيال المرشد السابق علي خامنئي.

وأضاف: «إن مزاعم الأعداء ومطالبهم بتقييد برنامج التخصيب الإيراني ليست سوى أمنيات ستذهب سُدى، ولا يمكن لأي قانون أو شخص أن يوقفنا»، بحسب تعبيره.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه «لن يكون هناك تخصيب لليورانيوم» في إيران، مشيراً إلى أن طهران شهدت «تغييراً مفيداً للغاية في نظام الحكم».

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة وإيران «ستزيلان جميع الغبار النووي المدفون»، في إشارة إلى معالجة الملفات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية فورية بنسبة 50% على جميع السلع التي تباع للولايات المتحدة من أي دولة تقوم بتزويد إيران بالأسلحة، في خطوة تهدف إلى الضغط على الدول الداعمة لطهران.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، الأربعاء، إن هناك مناقشات جارية حول إجراء محادثات مباشرة مع إيران، لكن أي شيء سيكون نهائياً فقط إذا أعلنه ترامب أو البيت الأبيض.

ويأتي هذا بعد أن رحّب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، بما وصفه بـ«هدنة هشة» مع إيران، داعياً طهران إلى التفاوض بحسن نية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد.

وحذر فانس، من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «ليس شخصاً يمكن العبث معه». وقال فانس، خلال زيارة إلى بودابست الأربعاء، إن التوصل إلى اتفاق ممكن إذا أبدت إيران استعداداً جدّياً للتفاوض.