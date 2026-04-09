الرئيس الكوري الجنوبي: حان الوقت لكي نغير النظام الاقتصادي بصورة جذرية

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم الخميس، إنه حان الوقت لكي تغير الدولة نظامها الاقتصادي بصورة جذرية، بعدما أضر ارتفاع أسعار النفط والضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بتوقعات التعافي الاقتصادي.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن الرئيس الكوري الجنوبي حث المسئولين على التعامل مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة على أنها فرصة لتحسين النظام الاقتصادي للبلاد، وذلك أثناء ترأسه أول جلسة عامة للمجلس الاستشاري الاقتصادي الوطني لمناقشة سبل تخفيف تأثير الصراع بالشرق الأوسط على الاقتصاد.

وقال لي جاي ميونج، "الحرب في الشرق الأوسط تمثل تهديدا كبيرا لاقتصادنا على المدى القصير، وبالنسبة للمدى الطويل، حان الوقت لإجراء تغيرات جذرية في النظام الاقتصادي الكوري الجنوبي". وأضاف" أنها أزمة ولكنها أيضا تمثل فرصة".

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن قلقه إزاء الصراع بالشرق الأوسط، وقال: "من الصعب التنبؤ بموعد السيطرة على الوضع."

وطالب الرئيس الكوري الجنوبي السلطات بالتوصل لإجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.