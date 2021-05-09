تونس: تطعيم 499 ألفا و369 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى أمس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، أن 499 ألفا و369 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم الـ(57) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.



وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية - أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس السبت بالجرعة الأولى بلغ 20 ألفا و614 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.



وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 148 ألفا و943 شخصا.



وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و579 ألفا و489 شخصا.



وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".