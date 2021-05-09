ضبط شخص يتاجر في العملات الأجنبية بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص لاتجاره غير المشروع فى النقد الأجنبى بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اتجار شخص مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بمحافظة الإسكندرية، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى"، عن طريق قيامه ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية بالعملة الأجنبية وتلقى ثمنها على حسابه الشخصى بأحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لأحكام القانون.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه، كما تبين أن حجم تعاملاته طبقاً للفحص المستندى 150 ألف دولار أمريكى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.