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بوتين: روسيا تحمي مصالحها الخاصة والقانون الدولي

موسكو (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 مايو 2021 - 12:28 م | آخر تحديث: الأحد 9 مايو 2021 - 12:28 م

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على حماية المصالح الوطنية لروسيا، وذلك في الذكرى الـ76 لانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وقال بوتين، خلال عرض عسكري كبير شارك فيه نحو 12 ألف شخص في موسكو، إن "روسيا تدافع باستمرار عن القانون الدولي".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه سندافع بثبات عن مصالحنا الوطنية ونكفل أمن شعبنا".

وحذر بوتين مرة أخرى من محاولات تزييف التاريخ ومحاولات تصوير أفعال "الخونة والمجرمين" على أنها أمر نسبي.

وشاركت الكثير من القطع العسكرية والآلاف من الجنود في الاستعراض الذي جرى بالساحة الحمراء، وسط طقس شديد البرودة.

وذكرت تقارير رسمية أن جميع المشاركين في العرض تلقوا التلقيح ضد فيروس كورونا.

و"يوم النصر" هو أحد أهم الأعياد في روسيا.

ووفقا للمؤرخين، فقد سجل الاتحاد السوفيتي نحو 27 مليون ضحية خلال الحرب العالمية الثانية.

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