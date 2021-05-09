إيران تسجل 386 حالة وفاة و14141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل 386 حالة وفاة و 14141 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 654 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 74910.

وذكرت أن 5538 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و109 آلاف حالة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).