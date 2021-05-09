النيابة تحقق في اتهام شخص ببيع ألعاب اليكترونية بالدولار بالإسكندرية

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الأحد، التحقيق في واقعة ضبط شخص، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة باب شرقي؛ لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ 150 ألف دولار أمريكي، طبقاً للفحص المستندي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من إدارة مباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية، حول اتجار شخص في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".

وأكدت تحريات المباحث صحة المعلومات، وأن المقبوض عليه يقوم ومجموعة من أصدقائه بتصميم وبيع ألعاب إلكترونية على شبكة المعلومات الدولية "الانترنت" بالعملة الأجنبية، وتلقى ثمنها على حسابه الشخصي في أحد البنوك، وعقب استلامها يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري.

وعقب تقنين الإجراءات، ومواجهة المتهم - بعد ضبطه - بما أسفرت عنه التحريات وعملية الفحص المستندي بالبنك التابع له، أقرا بنشاطه، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، لتباشر التحقيق.