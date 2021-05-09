إندونيسيا تدين الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في الأقصى

أدانت إندونيسيا الاعتداء الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في المسجد الأقصى والإخلاء القسري لست عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، بالقدس الشرقية.



وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية - في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، أوردها راديو "صوت إندونيسيا" اليوم الأحد - إن "إندونيسيا تدين استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين في المسجد الأقصى الذي تسبب في وقوع مئات الإصابات وبالتالي إيذاء مشاعر الأمة".



وأضافت الوزارة أن عمليات الإخلاء القسري واستخدام القوة، مناقضان للعديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة والقوانين الإنسانية الدولية، خاصة اتفاقية جنيف لعام 1949، وقد تؤدي إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وحثت الخارجية الإندونيسية المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات ملموسة لوقف عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين واستخدام القوة ضد المدنيين.