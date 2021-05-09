أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم بعد غد الثلاثاء، افتراضيا برئاسة دولة قطر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين أيده عدد من الدول العربية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، يأتي انعقاد الدورة لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والمخططات للاستيلاء على منازل المقدسيين، خاصة بحي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إنه تقرر ترفيع مستوى الاجتماع إلى المستوى الوزاري بدلا من مستوى المندوبين الدائمين؛ تناسباً مع خطورة الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وعلى سكان حي الشيخ جراح ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة لتهويد القدس وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمدينة ومقدساتها.