فرنسا تسجل 29 ألفا و324 إصابة جديدة بكورونا و54 حالة وفاة

سجلت فرنسا 29 ألفا و324 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و54 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاثنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 29 مليونا و148 ألفا و451 إصابة، والوفيات إلى 147 ألفا و761 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 155 مليونا و613 ألفا و469 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.