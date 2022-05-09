إزالة فورية لـ21 تعديا على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال إجازة عيد الفطر

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، تقريرا عن أداء جهود مديرية الزراعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذلك عن الفترة من 30 إبريل الماضي وحتى 6 مايو الجاري، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية لـ21حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية فدان و20 قيراطا و20 سهما بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتي هذا انطلاقا من تكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية و الميدانية لرصد أية حالة بناء مخالف فى المهد لإزالتها فوراً حفاظا على الرقعة الزراعية ومقدرات وحقوق الدولة.

وأوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ3 حالات تعدٍ بناحية اصطباري بمركز شبين الكوم بمساحة 19 قيراطا و11 سهما، و4 حالات بنواحي "ابنهس، وأشليم، وشبرا بخوم" بمركز قويسنا على مساحة 7 قراريط و15 سهما، كما تم إزالة حالتين تعدٍ بنواحي كوم الضبع، وتلبنت أبشيش بالباجور على مساحة 9 قراريط، و4 حالات بنواحي جريس، شوشاي بأشمون بمساحة 2 قيراط، وكذا حالة تعدٍ بناحية كفر عشما بمركز الشهداء على مساحة قيراط و5 حالات تعدٍ بكفر هلال بمركز بركة السبع على مساحة 2 قيراط و15 سهما، فيما تم إزالة حالتين تعدٍ أحدهم بناحية الشريكين إصلاح زراعي على مساحة 1100 متر، والأخر بناحية سرس الليان على مساحة 2 قيراط.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة بتكثيف المرور الميداني والدورى على الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدٍ في المهد لضمان التعامل الفوري معها، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظا على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.



