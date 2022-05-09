إدارة بايدن تسرع خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية بكييف

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس جو بايدن تسرع خطط إعادة فتح السفارة الأمريكية في كييف، حسبما أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي اليوم الأحد.

ونقل أكسيوس عن المسؤول قوله إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الأوكراني أن هذا التقدم، الذي شهد زيارة القائمة بأعمال السفارة في كييف كريستينا كفين اليوم الأحد لإحياء ذكرى يوم النصر "هو شهادة على نجاح أوكرانيا وفشل موسكو" في المرحلة الأولى من حرب (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين.

وقال المسؤول إن "وزير الخارجية نقل إلى فريقه من كبار المسؤولين ووزير الخارجية (الأوكراني دميتري) كوليبا أن عودتنا لكييف هي شهادة للنجاح الأوكراني وفشل موسكو ولشراكتنا الفعالة والدائمة مع حكومة وشعب أوكرانيا ذات سيادة وحرة وديمقراطية".

كانت عدة دول أوروبية قد أعادت فتح سفاراتها في كييف من بينها المجر والسويد والدنمارك واسبانيا والمملكة المتحدة.