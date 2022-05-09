الأرصاد: 15 درجة فرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى حاليا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعات في درجات الحرارة، ستكون طفيفة وليست كبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الأحد، أن طقسًا ربيعيًّا يسود حاليًّا على أنحاء الجمهورية، يكون حارًا خلال فترات النهار مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بينما تنخفض درجة الحرارة خلال فترات الليل.

وأشار شاهين، إلى أنّ الفرق بين درجتي الحرارة العظمى والصغرى يصل حاليًّا إلى 15 درجة.

ونفى شاهين، ما أثير عن وصول درجة الحرارة (العظمى) على القاهرة اليوم الاثنين إلى 41 درجة، موضحًا أنها تبلغ 34 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة على جنوب الصعيد بين 40 و41 درجة.