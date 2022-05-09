كوريا الجنوبية: مرشح رئاسي سابق يعلن ترشحه لمقعد برلماني

أعلن لي جيه-ميونج، المرشح الرئاسي السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن ترشحه لمقعد برلماني في الانتخابات التكميلية المقررة في شهر حزيران/يونيو، متعهدا بقيادة حزبه نحو "النصر الشامل".

وأعلن "لي"، وهو حاكم سابق لإقليم "كيونج كي"، عن ترشحه لمقعد برلماني في منطقة "كييانج" في إنتشون، على بعد 40 كيلومترا غرب سول، بعد شهرين من خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه من حزب سلطة الشعب "يون سيوك-يول"، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وقال "لي" في مؤتمر صحفي: "بعد تفكير عميق، قررت تقديم دعمي للحزب الديمقراطي الذي يمر بأزمة، وأن أخاطر بتحمل قيادة الحزب للفوز في الانتخابات المحلية الصعبة".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي أولا للفوز في إنتشون، ثم سأقود (حزبنا) إلى الفوز بالأغلبية على الصعيد الوطني".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية التكميلية في سبع دوائر انتخابية بالتزامن مع الانتخابات المحلية في أول حزيران/يونيو. ويأمل "لي" في الفوز بالمقعد البرلماني في منطقة "كييانج-ب"، الذي كان يشغله الرئيس السابق للحزب الديمقراطي "سونج يونج-كيل"، قبل أن يتنحى "سونج" للترشح لمنصب عمدة سول في الانتخابات القادمة.