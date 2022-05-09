صحيفة بريطانية: إسرائيل تستعد لاغتيال قادة حماس في الخارج

أفادت صحيفة بريطانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لاغتيال قادة حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في الخارج؛ انتقاما لهجمات قيل إن إسرائيليين تعرضوا لها في الشهرين الماضيين.

ونقلت صحيفة «تايمز»، عن مصادر - لم تسمها - قولها: «إسرائيل أبلغت حلفاءها بأنها تستعد لاغتيال قادة حركة حماس في الخارج حال لم تتوقف الهجمات المسلحة».

وأضافت: «تم تحذير حماس من الضربات الوشيكة من قبل أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط وأوروبا».

وأشارت إلى أن «كبار أعضاء حركة حماس في لبنان وقطر هم في مرمى التهديدات الإسرائيلية بالاغتيال».

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، تصاعدت الدعوات في إسرائيل، لا سيما داخل أوساط اليمين باغتيال رئيس حركة حماس بقطاع غزة يحيى السنوار.

في المقابل، هددت حركة حماس، تل أبيب، بحرب فورية إذا مست قائدها في قطاع غزة يحيى السنوار، بعد دعوات إسرائيلية علنية ومتصاعدة لاغتياله.

وجاءت تهديدات حماس بعد دعوات مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست وعسكريين سابقين ووسائل إعلام باغتيال السنوار، ردًا على العملية التي نفذت في بلدة إلعاد، قرب تل أبيب، يوم الخميس الماضي، وقتل فيها 3 إسرائيليين باستخدام فأس.



