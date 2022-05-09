زيلينسكي: أوكرانيا جزء من العالم الحر وروسيا في عزلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا بالفعل جزء من العالم الحر، في حين أن موسكو في عزلة.

وأشار زيلينسكي إلى القوة الرمزية للزيارات إلى كييف في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 77 عاما ، بعد حضور ضيوف دوليين بارزين بما في ذلك سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو و"بونو" مغني فريق "يوتو" ورئيسة البوندستاج الألماني بيربل باس .

وقال الرئيس الأوكراني في كلمة له عبر الفيديو، وفقا لنص نشره المكتب الرئاسي: "أنا متأكد من أن هذا اليوم في أوكرانيا أظهر أننا بالفعل جزء كامل من العالم الحر وأوروبا الموحدة".

وأضاف زيلينسكي "هذا تباين واضح لعزلة موسكو في الشر والكراهية التي سيشهدها الجميع غدا"، وذلك في إشارة إلى احتفالات روسيا بيوم النصر المقرر أن تقام اليوم الاثنين في موسكو.

وتابع "أود عن أعرب عن امتناني لجميع المدافعين عنا الذين يدافعون عن أوكرانيا وينقذونها من أحفاد هذا الشر القديم"، في تشبيه بين موسكو وألمانيا النازية.