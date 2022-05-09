قالت المطربة الأوبرالية المصرية فرح الديباني، التي غنّت النشيد الوطني الفرنسي في حفل فوز إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، إنّها تلقّت الكثير من رسائل التهنئة على الحفل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أنا ماكرون طلب مصافحتها بينما كان يهم باقتياد سيارته رفقة قرينته في ختام الحفل، فيما عقّب أديب: «أخلاق برضه»، في إشارة إلى ماكرون.

وأوضحت فرح أنّ الرئيس الفرنسي كان متأثرًا بشدة بعد الحفل نظرًا لسعادته الغامرة بالفوز الانتخابات، وتابعت: «ماكرو قالي شكرا إنك وافقتي وتكرمتي تيجي الحفل»، فيما عقّب أديب على ذلك بالقول: «يا عيني عليك يا حبيب والديك».

وخطفت فرح الديباني الأنظار في حفل فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، حين أدت النشيد الوطني الفرنسي بعد خطاب النصر لماكرون الذي حياها وقبل يدها وسط تصفيق وهتافات الحضور.