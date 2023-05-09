 شاهد.. حشود الفلسطينيين تشيع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة - بوابة الشروق
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شاهد.. حشود الفلسطينيين تشيع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 2:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 مايو 2023 - 2:38 م

شيع حشود من الفلسطينيين عددا من شهداء القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وبثت وسائل إعلام، لقطات توثّق بدء عملية التشييع، وسط أجواء من الحزن التي خيمت على المشيعين.


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