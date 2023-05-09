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شيع حشود من الفلسطينيين عددا من شهداء القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

وبثت وسائل إعلام، لقطات توثّق بدء عملية التشييع، وسط أجواء من الحزن التي خيمت على المشيعين.

#صور| تشييع الدكتور جمال خصوان ونجله وزوجته الذين ارتقوا إثر عملية الاغتيال التي طالت القيادي طارق عزالدين في #غزة. pic.twitter.com/EtUzICF0sM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023