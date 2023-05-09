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شيع حشود من الفلسطينيين عددا من شهداء القصف الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.
وبثت وسائل إعلام، لقطات توثّق بدء عملية التشييع، وسط أجواء من الحزن التي خيمت على المشيعين.
#صور| تشييع الدكتور جمال خصوان ونجله وزوجته الذين ارتقوا إثر عملية الاغتيال التي طالت القيادي طارق عزالدين في #غزة. pic.twitter.com/EtUzICF0sM
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023
#صور| تشييع الدكتور جمال خصوان ونجله وزوجته الذين ارتقوا إثر عملية الاغتيال التي طالت القيادي طارق عزالدين في #غزة. pic.twitter.com/EtUzICF0sM
تغطية صحفية: "من تشييع القائد في ســــرايا القــــدس جهاد غنام وزوجته في رفح جنوب قطاع #غزة". pic.twitter.com/Tb9ZwgWqjD
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 9, 2023
تغطية صحفية: "من تشييع القائد في ســــرايا القــــدس جهاد غنام وزوجته في رفح جنوب قطاع #غزة". pic.twitter.com/Tb9ZwgWqjD