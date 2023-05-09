الجامعة العربية تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

أدانت جامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والمتمثلة في الجريمة النكراء التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، وأسفرت عن إستشهاد 14 فلسطينيا وإصابة 20 أخرين بما فيهم نساء وأطفال، وكذلك استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية وآخرها في نابلس.

وأكد الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار الحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة اليمنية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته في إطار سياستها المعلنة للقضاء على أي فرصة لتحقيق السلام وإشعال أتون الفوضى والعنف بالمنطقة.

كما حمل الأمين العام المساعد الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على المنطقة بأسرها، داعيا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن للتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب.