حكم قضائي ثان بالسجن ضد زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي

أصدر قاض تونسي اليوم الثلاثاء، حكما جديدا بالسجن ضد رئيس حركة النهضة الإسلامية في قضية ترتبط بفساد مالي وشبهات إرهاب بشركة "انستالينجو" المتخصصة في المحتوى الرقمي.

ويجري التحقيق مع الغنوشي الموقوف في السجن منذ أكثر من عشرين يوما، في القضية من بين العشرات من المتهمين، ولكن زعيم حركة النهضة رفض اليوم الثلاثاء المثول أمام القاضي في محكمة سوسة، وفق ما ذكره محاميه مختار الجماعي.

وبطاقة الإيداع هذه الثانية الصادرة ضد الغنوشي بعد البطاقة الأولى في القضية المتعلقة بالتحريض على مؤسسات الدولة إثر تصريحات أطلقها ضد سلطة الرئيس قيس سعيد.

وبدأ التحقيق في قضية "انستالينجو" ضد 28 متهما من بينهم أمنيون وموظفون وسياسيون وصحافيون، منذ يونيو 2022.