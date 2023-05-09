قاضي قضاة فلسطين يدين مذبحة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش اليوم الثلاثاء، المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 13 مواطنا، بينهم أطفال ونساء.

وأكد الهباش - في بيان صحفي - أن "العصابة الإرهابية التي تحكم دولة الاحتلال تتغذى على الدم الفلسطيني، وتحالف الإرهاب والإجرام الذي تتشكل منه هذه العصابة يواصل مذبحة مفتوحة بحق الفلسطينيين يوميا من قتل وتدنيس للمقدسات منذ 75 سنة، دون أي اعتبار للقانون الدولي ولا للموقف العالمي، الذي أصابه العور والعمى تجاه ما يجري في فلسطين".

وقال إن "قوات الاحتلال بارتكابها هذه الجريمة الجديدة تؤكد مرة أخرى استخفافها بالأمتين العربية والإسلامية، وبالمجتمع الدولي الذي جعل دولة الاحتلال فوق القانون وفوق العقاب، من خلال سياسة غض الطرف عن جرائمه، ومجازره اليومية بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد قاضي القضاة أن "مقاومة الاحتلال وجهاده حق مشروع كفلته المواثيق والشرائع الدولية كافة، وعلى المجتمع الدولي أن يدرك أن السكوت على سياسات إسرائيل وعدوانها لن يؤدي إلا إلى مزيد من سفك الدماء الفلسطينية".