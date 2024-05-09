الأمم المتحدة: 360 ألف مبنى في غزة تعرض لأضرار

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) أن 360 ألف مبنى في قطاع غزة تعرض لأضرار جزئية أو تدمر بالكامل.

جاء ذلك في تقرير نشرته الإسكوا، أمس الأربعاء، تضمن معطيات من مختلف المؤسسات والمنظمات حول الأضرار المادية التي لحقت بالمباني والبنية التحتية جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

واحتوى التقرير معطيات من الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات)، ومركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامعة أوريجون.

وأفاد التقرير أن 2 % من سكان قطاع غزة استشهدوا، وأصيب 4% ، فيما تشرد جميع السكان تقريبا.

وأكد أن حجم الأضرار الناجم عن الهجمات المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي غير مسبوق.

وذكر التقرير أن البنية التحتية في قطاع غزة تعرضت لأضرار جسيمة، وفق معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتاريخ 28 أبريل 2024.

وأشار إلى أن أكثر من 50 %من المباني في قطاع غزة تدمرت، وتعرض 360 ألف مبنى لأضرار جزئية أو تدمر بالكامل.

ونوه التقرير إلى تضرر 123 ألفا و706 مبني في غزة بحلول 19 أبريل الماضي، حسب معطيات مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية.

ورجح التقرير، وفقا لمعطيات حصل عليها باحثون من مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك وجامعة أوريجون من القمر الصناعي كوبرنيكوس سينتينل-1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، أن يكون ما بين 138 ألفا و172 ألف مبنى في غزة قد تدمر بالكامل أو تضرر بحلول 9 ينايرالماضي.

ويمثل الرقم المذكور ما بين 48 % إلى 59.8 % من المباني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 113 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.