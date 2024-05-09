إسرائيل تنتقد تهديد بايدن بوقف الأسلحة في حال اجتياح كبير في رفح

قوبل تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف شحنات الأسلحة لإسرائيل في حال اجتياح كبير في رفح جنوب قطاع غزة، بانتقادات في تل أبيب اليوم الخميس.

وكتب وزير الشرطة الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عبر منصة أكس، اليوم الخميس، أن حركة حماس تحب بايدن. ولتوضيح رسالته، وضع رمز تعبيري قلب بين كلمتي "حماس" و"بايدن".

وانتقد سياسيو المعارضة الإسرائيليون بن غفير لتعريض إسرائيل للخطر بمثل تلك التصريحات.

غير أن بن غفير ليس عضوا بمجلس الحرب وبالتالي ليس ضالعا بشكل مباشر في القرارات الرئيسية في الحرب الدائرة في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة أمس الأربعاء، إنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، إذا أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باجتياح كبير لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) الإخبارية: "لقد قتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل والطرق الأخرى التي يلاحقون بها المراكز السكانية"، في إشارة إلى قنابل تزن ألفي رطل أوقف بايدن شحناتها قبل أيام.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونجرس أمس الأربعاء، أن واشنطن تتوقع من إسرائيل اتخاذ إجراء دقيق في غزة لحماية المدنيين. لكن القنابل التي تبلغ زنتها ألفي رطل يمكن أن تتسبب في إلحاق أضرار جانبية.

وأعرب مسؤولون إسرائيليون بارزون، عن "غضبهم الشديد" إزاء الامتناع عن تسليم الشحنة وحذروا من أن هذا يمكن أن يعرض المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر، بحسب ما قاله مصدران لبوابة "أكسيوس" الإخبارية.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة أكس: "سوف تواصل إسرائيل القتال ضد حماس حتى تدميرها.. لا يوجد حرب عادلة أكثر من هذه".

وكتب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في بيان أن إسرائيل تلقت تذكيرا "بأن حربنا من أجل الاستقلال مازالت جارية".