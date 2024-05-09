تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 18 قيراطا في بيلا بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، علي مساحة 18 قيراطا، 12 سهما، بقرى مركز بيلا، خلال اليوم السادس عشر من المرحلة الثالثة بالموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.

وأكد المحافظ، أن حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بنطاق المحافظة في وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقا للقانون، لافتا إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقا للقانون والحفاظ على هيبة الدولة، وحماية أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، التي هي حق للأجيال القادمة.

وأكد الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.