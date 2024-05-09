رئيس الجزائر يتسلم رسالة خطية من سلطان عُمان

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، الذي سلمه رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق.

وحضر اللقاء الذي جرى بمقر الرئاسة الجزائرية عن الجانب الجزائري، وزير الخارجية أحمد عطاف، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.

وأشاد البوسعيدي، في تصريح نقله التلفزيون الجزائري الرسمي بجودة العلاقات الجزائرية العمانية في جميع المجالات التي يتم " العمل عليها"، مبديا تطلعه إلى تعزيزها وتطويرها أكثر بمناسبة اللجنة الثنائية المشتركة التي ستنعقد قريبا.

وكان البوسعيدي أجرى، في وقت سابق اليوم، مباحثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف.