ارتفع سعر الأرز، وهو المكون الرئيسي لأهم طبق في المطبخ النيجيري، الجولوف (أو الجولاف)، بأكثر من الضعف في مارس الماضي، مما يزيد الضغوط على دخل الأسر في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، حيث يعد هذا الغذاء عنصرا أساسيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، عن وكالة الإحصاء النيجيرية، ما أوردته على موقعها الإلكتروني بـأن أسعار الأرز النيجيري ارتفعت بنسبة 153% في مارس الماضي، مقارنة بما كانت عليه قبل عام.

وتم بيع الكيلوجرام (2.2 رطل) من الأرز مقابل 1340 نيرا (0.95 دولار) في شهر مارس، مقابل 540 نيرا في العام السابق.

وقال تشيتا نوانزي الشريك الرئيسي في مؤسسة "إس بي إم إنتليجانس" الاستشارية للتحليلات في لاجوس، إن هناك مجموعة من العوامل التي تشمل انخفاض قيمة العملة المحلية وانعدام الأمن، التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الغذاء.