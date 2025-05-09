سفير أمريكا في إسرائيل: لسنا ملزمين بالحصول على إذن للترتيب مع الحوثيين

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إنّ واشنطن غير ملزمة بالحصول على إذن من تل أبيب، من أجل إبرام أي نوع من الترتيبات من شأنها أن تمنع جماعة الحوثيين في اليمن من استهداف سفنها.

جاء ذلك في مقابلة أجراها هاكابي مع القناة 12 العبرية الخاصة، ستبث لاحقا بشكل كامل، وكشفت عن مقتطفات منها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح هاكابي، للقناة العبرية، أن "الولايات المتحدة ليست مضطرة للحصول على إذن من إسرائيل لعقد نوع من الترتيب، الذي من شأنه أن يمنع جماعة الحوثيين اليمنية من إطلاق النار على سفننا".

وأضاف: "بعد حديثي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب الرئيس جي دي فانس، أستنتج أن تحركات واشنطن ضد هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على إسرائيل ستعتمد على ما إذا كان مواطنون أمريكيون قد تضرروا أم لا".