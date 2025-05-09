تحديد موعد انتظام محمد علي بن رمضان في تدريبات الأهلي

كشف تقرير صحفي تونسي عن موعد انضمام الدولي التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فيرينكفاروزي المجري، إلى تدريبات النادي الأهلي المصري، بعد توقيعه رسميًا على عقود انضمامه للقلعة الحمراء بدءًا من الموسم المقبل.

وبحسب ما أورده موقع "نسمة سبورت"، من المنتظر أن يبدأ بن رمضان مشاركته في تدريبات الأهلي خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بانتقاله من الدوري المجري إلى صفوف "الشياطين الحُمر".

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص فور انتظامه في التدريبات، وذلك ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيزه بدنيًا قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر يونيو المقبل.

وكان تاماش هاجنال، المدير الرياضي لنادي فيرينكفاروزي، قد أكد في تصريحات سابقة اجتياز بن رمضان للفحص الطبي بنجاح تمهيدًا لإتمام الصفقة.

وسيكون الظهور الأول للنجم التونسي بقميص الأهلي في مونديال الأندية 2025، ضمن صفوف الفريق الذي يستعد لخوض المنافسات العالمية بحلة جديدة وتدعيمات قوية.

وفي إطار صفقات الأهلي الصيفية، أنهى النادي أيضا تعاقده مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم طرابزون سبور التركي، إلى جانب استعارة حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري خلال فترة مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

ومن المتوقع أن يعلن الأهلي قريبا عن التعاقد مع أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك، بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم المحلي في مصر، والمقرر في 5 يونيو المقبل.