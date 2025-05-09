بيليجريني: سعداء بمواجهة تشيلسي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

قال التشيلي مانويل بيليجريني، مدرب ريال بيتيس الإسباني، بعد الوصول إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، على حساب فيورنتينا الإيطالي، إن فريقه صنع "الفارق الذي ظهر في النهاية".

وذكر بيليجريني عقب التعادل (2-2) مع الفيولا، صاحب الأرض، في إياب نصف النهائي أمس الخميس، وتأهل الفريق الأندلسي بنتيجة إجمالية (4-3): "قلنا إننا سنسعى للفوز منذ البداية، وفعلنا.. كانت مباراة متكاملة للغاية".

وأشار إلى أنه لم يطلب من لاعبيه تغيير أي شيء، بعد انتهاء الشوط الأول بتقدم فيورنتينا (2-1) "لأنهم (أصحاب الأرض) لم يشكلوا أي خطر".

وتابع: "الشوط الثاني كان متكاملا، وأهدرنا فرصا، حتى تمكنا من إدراك التعادل 2-2 (في الوقت الإضافي)".

وأضاف المدرب المخضرم: "نحن سعداء للغاية بخوض النهائي، وخاصة أمام تشيلسي.. سنرى أي فريق سيفوز، لكن تتبقى 4 مباريات في الدوري الإسباني، لمواصلة المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".