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يستأنف نادي السينما المستقلة نشاطه، غدا السبت، حيث يعرض ثلاثة أفلام قصيرة بسينما مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

ويتضمن اليوم عرض أفلام:" العقد" للمخرج بلال العربي ، وهو بطولة إيمي الجندي، وائل متولي، منير مكرم ، مجدي توفيق، ومجموعة من الشباب الموهوبين، وفيلم " ضمور" للمخرجة أميرة هاني، وأخيرا الفيلم التسجيلي " حلوان ليه" للمخرج مارتن موريس.

ويعقب العروض ندوة لمناقشة الأفلام يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي وذلك بحضور صناع الأفلام المشاركين.

يأتي هذا النشاط في إطار حرص المركز القومي للسينما على دعم وتشجيع شباب المبدعين وفتح نافذة دائمة لعرض ومناقشة أعمال السينما المستقلة بما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والسينمائي المصري.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقام شهريا بتنظيم من المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ويشرف عليه فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.