كم بلغت تكلفة الضربات الأمريكية على الحوثيين منذ مارس الماضي؟

كشف تقرير أمريكي عن حجم المبلغ الذي دفعته الولايات المتحدة لتنفيذ الضربات على جماعة الحوثيين في اليمن منذ مارس الماضي.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن مسئولين أمريكيين قولهما إن الضربات التي نفذتها إدارة ترامب ضد الحوثيين في اليمن كلّفتها أكثر من مليار دولار منذ مارس.

وأضاف المسئولين أن التكلفة شملت آلاف القنابل والصواريخ التي استُخدمت في الضربات، إضافة إلى الخسائر المسجلة في العتاد الأمريكي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأشار المسئولين إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية استخدمت منذ مارس نحو 2000 قنبلة وصاروخ ضد الحوثيين، بقيمة تفوق 775 مليون دولار.

كما أوضح المسئولان أن الجيش الأمريكي استخدم ما لا يقل عن 75 صاروخ توماهوك، سعر الواحد منها نحو 1.9 مليون دولار، فيما شملت الأسلحة المستخدمة ضد الحوثيين أيضا 20 صاروخ كروز، سعر الواحد منها نحو 1.5 مليون دولار.

وبحسب التقرير، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 10 ملايين دولار لنقل منظومتين من صواريخ باتريوت الدفاعية بحرا، بالإضافة إلى مبالغ كبيرة تشمل تكلفة المعدات التي نقلت جوا.