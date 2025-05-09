تمبروولفز يستغل غياب كوري ويعادل ووريورز

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استغل مينيسوتا تمبروولفز غياب نجم جولدن ستايت ووريورز، ستيفن كوري، المصاب في عضلة الفخذ، ليفوز (117-93)، أمس الخميس بالتوقيت المحلي، في ثاني مباريات نصف نهائي المنطقة الغربية بدوري NBA، ليتعادل الفريقان في السلسلة (1-1).

وعلى ملعب "تارجيت سنتر"، تألق جوليوس راندل ب24 نقطة، 11 تمريرة حاسمة، و7 متابعات.

وأضاف أنتوني إدواردز 20 نقطة و9 متابعات، ونيكيل ألكسندر-ووكر 20 نقطة (4 ثلاثيات)، وجايدن ماكدانييلز 16 نقطة.

وفي صفوف الخاسر، سجل جوناثان كومينجا 18 نقطة، وجيمي باتلر 17 نقطة.

وقال إدواردز إن تحسن الدفاع وتماسك الفريق كانا حاسمين، بعد خسارة المباراة الأولى (88-99).

وتقدم تمبروولفز مبكرا (25-7) في الربع الأول، وأنهى الشوط الأول 56-39، رغم إصابة إدواردز المؤقتة.

وفي الربع الثالث، قلص ووريورز الفارق إلى 7 نقاط، لكن تمبروولفز استعاد السيطرة، منهيا الربع 85-65، قبل أن يحسم المباراة بسهولة.

وعجز ووريورز، دون ثلاثيات كوري، عن اللحاق بمنافسه، فاستسلم مدربه ستيف كير قبل النهاية بأربع دقائق.