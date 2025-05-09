مدرب نيوكاسل: الفوز بالكأس حررنا من التوقعات ونرغب في الوصول لدوري الأبطال

قال إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل، إنه أخبر لاعبيه بأن الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لكرة القدم ليس كافيا إذا أرادوا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن نيوكاسل صاحب المركز الرابع سيستضيف تشيلسي في بطولة الدوري يوم الأحد، حيث يسعى الفريقان إلى تحقيق النقاط وتقليص فارق الأهداف، حيث يتفوق فريق المدرب هاو بفارق الأهداف المسجلة، ويتنافسان على إنهاء الموسم ضمن الفرق الخمس الأولى إلى جانب أرسنال ومانشستر سيتي ونوتنجهام فورست وأستون فيلا

ومهما سيحدث في الأسابيع المقبلة من الموسم، فإن الفريق المدعوم من ملاكه السعوديين سيخرج من الموسم بأول لقب محلي منذ 70 عاما، حينما تغلب على ليفربول في مارس الماضي، لكن المدرب هاو لن يكون راضيا ومكتفيا بذلك.

وبسؤاله إذا كان الفوز بلقب كأس الرابطة قد حرر فريقه من التوقعات لما تبقى من الموسم قال هاو : "نشعر بتلك التوقعات خاصة حينما نتحدث عن المستوى الداخلي في سعينا لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "أنه توقع وضعناه لأنفسنا لذلك فهمت ما ترغب في قوله، لكنني لا أشعر بالضرورة أن هذا الأمر داخلي فقط".

وتابع مدرب نيوكاسل: "الفوز بلقب الكأس منحنا الحرية لإيجاد الثقة ، الأمر الذي منحنا دفعة معنوية في المباريات التالية، لقد رفع ذلك مستوانا بشكل أفضل".