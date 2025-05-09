صحيفة عبرية تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على الحوثيين

كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الحوثيين في اليمن.

وذكرت "جيروزاليم بوست" أن الغارات الجوية الأخيرة لسلاح الجو الإسرائيلي طالت أهدافا حيوية في اليمن، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي عمليتين جويتين خلال أقل من 24 ساعة، مما يمثل تصعيدا ملحوظا في العمليات الجوية ضد التهديدات الإقليمية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

واستهدفت العمليتان، اللتان نفذهما السرب 69 المعروف باسم "المطارق"، بنى تحتية مهمة في مدينة الحديدة الساحلية والعاصمة صنعاء.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، كانت الغارات تهدف إلى تعطيل سلسلة إمدادات الأسلحة للحوثيين وتقليل قدرتهم على التشغيل عبر الطرق البحرية والجوية الاستراتيجية.

بدأت العملية الأولى في وقت سابق من الأسبوع، حيث أقلعت العشرات من طائرات "إف-151 رعام" من قاعدة حاتسريم الجوية.

وجرت التحضيرات داخل مرافق السرب تحت الأرض، حيث تحركت الفرق الفنية بسرعة بين الطائرات، وشارك الطيارون في اجتماعات تحضيرية تتعلق بتحليل التضاريس والاستخبارات في الوقت الحقيقي.

وشملت الأهداف الرئيسية أصول الحوثيين في ميناء الحديدة ومصنع خرسانة يُزعم أنه يُستخدم لبناء ملاجئ تحت الأرض.

وأرسلت الطائرات في مسارات طيران منفصلة، حيث استهدفت بعضها البنية التحتية الداخلية، بينما استهدفت الأخرى مواقع عسكرية ساحلية.

وبعد ساعات من عودة الطائرات من عملية الحديدة، بدأت التحضيرات لغارة ثانية، حيث استهدفت هذه المرة مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين وعددًا من محطات الطاقة ومصنعًا إضافيًا للخرسانة مرتبط بشبكة أنفاق.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن مطار صنعاء يُعتبر نقطة عبور للإمدادات والأسلحة، وتهدف الغارات إلى تعطيل سلسلة اللوجستيات للحوثيين وإرسال رسالة واضحة: "لا توجد منطقة تُستخدم للإرهاب محصنة"، بحسب زعمه.

Osama

وزير الدفاع الأمريكي يلغي زيارته إلى إسرائيل

وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ألغى زيارة كانت مقررة لإسرائيل الأسبوع المقبل.

وقال مصدر إن سبب إلغاء الزيارة، لأن هيجسيث قرر الانضمام إلى زيارة ترامب إلى المنطقة مطلع الأسبوع المقبل.

وكان من المقرر أن يجري وزير الدفاع الأمريكي أول زيارة له إلى إسرائيل منذ توليه المنصب، قبيل الجولة المرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى المنطقة، وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ويأتي ذلك فيما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل للتوصل إلى صفقة مع حركة حماس، وذلك تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأضاف المصدر أن واشنطن أخبرت تل أبيب بأنه في حال عدم التقدم نحو صفقة، فإن إسرائيل ستبقى وحدها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف، اجتمع مؤخرا مع عائلات الأسرى الإسرائيليين وأخبرهم بأن الضغط العسكري يعرض حياة أبنائهم للخطر، مشيرا إلى أن ويتكوف أكد لهم أن إسرائيل ستدفع الثمن الأكبر إذا استمر الأسرى في دفع ثمن عدم وقف الحرب.

ووفقا للصحيفة، جرى تسريب انتقادات ويتكوف للحكومة الإسرائيلية بأمر شخصي منه.