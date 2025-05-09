البرلمان العربي يرحب بجهود عُمان لوقف إطلاق النار في اليمن

أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بالبيان الصادر عن سلطنة عُمان بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن، مشيدًا بالدور الإيجابي الذي تقوم به السلطنة في دعم مساعي السلام في المنطقة، وسعيها الجاد لحماية أمن الملاحة البحرية وضمان استقرار حركة التجارة الدولية.

كما أعرب البرلمان العربي عن تطلعه لأن تمثل هذه الخطوة تطورًا إيجابيًا نحو التهدئة وخفض التصعيد في اليمن، واستعادة أمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، مجددًا موقفه الثابت والدائم بضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليًا، وهي: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للحكومة اليمنية الشرعية، ولما تتخذه من إجراءات تهدف إلى حفظ وحدة اليمن وسيادته.