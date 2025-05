ماك أليستر يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، فوز الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم خط وسط ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل، بعد أداء لافت ساهم في استمرار تألق "الريدز" خلال منافسات البريميرليغ.

وبات ماك أليستر رابع لاعب أرجنتيني يفوز بهذه الجائزة، والأول منذ تتويج سيرجيو أجويرو بها في يناير 2020 عندما كان ضمن صفوف مانشستر سيتي، كما أصبح ثاني لاعب من ليفربول يتوج بالجائزة هذا الموسم، بعد زميله محمد صلاح الذي فاز بها مرتين في نوفمبر 2024 وفبراير 2025.

وخلال شهر أبريل، خاض ماك أليستر خمس مباريات مع ليفربول، سجل خلالها هدفين أمام فولهام وتوتنهام، وصنع هدف الفوز القاتل أمام وست هام، في لحظة حاسمة عززت مسيرة فريقه نحو اللقب.

واختير ماك أليستر من قائمة مختصرة ضمت ثمانية لاعبين، بعد دمج تصويت الجماهير مع أصوات لجنة من خبراء كرة القدم، كما رُشح هدفه في شباك فولهام للمنافسة على جائزة هدف الشهر، ما يمنحه فرصة لحصد جائزة فردية ثانية في نفس الشهر.

وتفوق اللاعب الأرجنتيني على عدة أسماء بارزة، أبرزها الجزائري ريان آيت نوري (وولفرهامبتون)، وهارفي بارنز (نيوكاسل)، ورايان سيسينيون (فولهام)، وجاكوب ميرفي (نيوكاسل)، ويورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون)، ومورجان روجرز (أستون فيلا).

ولم تشمل القائمة النهائية كلاً من الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، رغم مستوياتهما الجيدة.

يُذكر أن ليفربول تُوّج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه، معززًا رقمه القياسي كأحد أعظم أندية إنجلترا.

A month to remember ❤️



Alexis Mac Allister is April’s @EASPORTSFC Player of the Month 💪 #PLAwards pic.twitter.com/32PsArRp6D