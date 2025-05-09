ارتفاع صادرات الصين بنسبة 8% في أبريل

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أعلنت الصين أن صادراتها ارتفعت بنسبة 1ر8% في أبريل عن العام السابق مع نهاية اندفاع الشركات والمستهلكين لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وانخفضت الواردات بنسبة 2ر0% عن العام السابق.

وارتفعت الصادرات على أساس شهري بنسبة 6ر0% فقط عن شهر مارس الماضي، بينما زادت الواردات بنسبة 4% تقريبا.

وبلغ الفائض التجاري الصيني الحساس سياسيا مع الولايات المتحدة حوالي 5ر20 مليار دولار في أبريل.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5ر2% عن العام السابق، بينما انخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 7ر4%.