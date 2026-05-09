أمين عام نقابة الأطباء: نعمل على جميع ملفات النقابة بالتوازي لدعم الأطباء مهنيا وعلميا واجتماعيا

د. أبوبكر القاضي: مشروع التحول الرقمي بالنقابة أوشك على الانتهاء.. وتطوير الخدمات النقابية هدف أساسي لتحسين بيئة عمل الأطباء

أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين عام نقابة الأطباء، أن النقابة تعمل على جميع الملفات بالتوازي، انطلاقا من حرصها على تطوير الخدمات المقدمة للأطباء، والدفاع عن حقوقهم المهنية والعلمية والاجتماعية.

وأوضح القاضي، خلال كلمته في احتفال نقابة الأطباء بيوم الطبيب الـ48، أن الملف الحقوقي يأتي على رأس أولويات النقابة، وفي مقدمته متابعة تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يحقق الحماية اللازمة للأطباء أثناء أداء رسالتهم المهنية، ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى.

وأضاف أن النقابة تولي اهتماما كبيرا بالملف العلمي، مشيرا إلى إنشاء النقابة مركز تعليم طبي معتمد من المجلس الصحي المصري، بهدف دعم التعليم الطبي المستمر، ورفع كفاءة الأطباء علميا ومهنيا.

وفيما يتعلق بالملف الاجتماعي، أشار أمين عام نقابة الأطباء، إلى سعي النقابة لتوفير استراحات ومصايف وأندية تليق بالأطباء وأسرهم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والترفيهية المقدمة لهم.

وكشف القاضي، عن قرب الانتهاء من مشروع التحول الرقمي بالنقابة، والذي يشمل إطلاق منصة تعليمية متطورة، إلى جانب تطبيق إلكتروني "موبايل أبلكيشن" للنقابة، لتسهيل الخدمات المقدمة للأطباء وتعزيز التواصل معهم.