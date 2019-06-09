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صبحي يلتقي بمنتخب السلاح ويستعرض خطة الاتحاد لطوكيو 2020

أحمد عبدالقادر
نشر فى : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:45 م | آخر تحديث : الأحد 9 يونيو 2019 - 6:46 م

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح وعدد من لاعبي منتخب مصر للسلاح في إطار استعراض الخطة الموضوعة من الاتحاد للاستعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

واثني صبحي علي أداء اتحاد السلاح ونجاحه فى استضافة البطولات الدولية المختلفة، بالإضافة الي الميداليات المتعددة التي استطاع الاتحاد تحقيقها في الفترة الماضية.

وفى المقابل اثنى عبد المنعم الحسيني على جهود الدكتور أشرف صبحي فى توفير الدعم المالي للاتحاد، مشيرا ان وزارة الشباب والرياضة.

قامت بتوفير عقود الرعاية مما ادى الى دعم الاتحاد بشكل كامل و أصبح لديه كل الموارد المالية الخاصة بالإعداد وهي سابقة لم يشهدها اتحاد السلاح من قبل.

جاء ذلك خلال استعراض خطة الاتحاد والمنتخب للإعداد لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهد اللقاء حضور الجهاز الفني والإداري بالإضافة الي العديد من لاعبي السلاح المصريين.


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