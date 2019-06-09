خاض المنتخب التونسي تدريبه الأول بمدينة سفيتي مارتن الكرواتية بملعب يبعد حوالي 5 دقائق عن مقر إقامة المنتخب، استعدادا للمباراة الودية أمام منتخب كرواتيا ضمن تحضيرات نسور قرطاج لبطولة الأمم الإفريقية 2019، والتي تسضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وإنطلق تدريب المنتخب التونسي في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي وتواصل لمدة 60 دقيقة تحت حرارة تفوق 30 درجة وبمشاركة 23 لاعبًا من ضمنهم الفرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، الذي انضم إلى التدريبات الجماعية للمرة الأولى بعد تعافيه من الإصابة.

وخصص الجهاز الفني للمنتخب التونسي، بقيادة الفرنسي آلان جيريس، فقرة خاصة للتدريبات البدنية لمجموعة من اللاعبين، فيما أدى باقي اللاعبون تدريبات فنية بالكرة.

وضمت المجموعة التي أدت تدريبات بدنية كل من فراس شواط، أنيس البدري، وجدي كشريدة، طه ياسين الخنيسي، أيمن بن محمد، غيلان الشعلالي، نعيم السليتي، نسيم هنيد.

ويخوض المنتخب التونسي تدريبه الثاني في كرواتيا مساء غد، الإثنين، في التوقيت ذاته على ملعب أدلكي هاريافيك بمدينة فازردين الذي يحتضن اللقاء ضد وصيف بطل العالم.