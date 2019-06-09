آلاف الفنزويليين يتدفقون على معبر حدودي مع كولومبيا

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تدفق آلاف من الفنزويليين على معبر حدودي مع كولومبيا المجاورة.

وامتدت أرتال طويلة منهم اليوم السبت على جسر سيمون بوليفار بمدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية، وفقا لما نقلته شبكة "آر سي إن" التلفزيونية الكولومبية.

وأضافت الشبكة أن هؤلاء الأشخاص يرغبون في شراء مواد غذائية وأدوية من كولومبيا المجاورة.

وكان رئيس الدولة نيكولاس مادورو أعلن أمس الجمعة وبعد مرور أربعة أشهر تقريبا على إغلاق الحدود مع كولومبيا عن إعادة فتحها.

وكان مادورو أغلق الحدود مع الجارة كولومبيا في فبراير الماضي في إطار النزاع حول تقديم المساعدات الإنسانية لسكان فنزويلا التي تمر بأزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة.

وكانت المعارضة التي يقودها خوان جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد حاولت حينها أن تدخل المعونات عبر الحدود مع كولومبيا.

إلا أن مادورو اعتبر ذلك ذريعة لتدخل عسكري في بلاده.

وكانت الحكومة في فنزويلا أعادت منذ شهر فتح الحدود مع البرازيل وجزيرة أروبا الهولندية بالبحر الكاريبي.

وتعيش فنزويلا أزمة سياسية واقتصادية عميقة، ولا توجد إمكانية لاستيراد السلع الغذائية والأدوية بسبب قلة العملات الصعبة، إلا أن بعض المعونات دخلت البلاد خلال الفترة الماضية بمساعدةالصليب الأحمر.