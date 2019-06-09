تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربي لـ 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين خالد أبوطالب وطاهر عبدالتواب، في قضية مقتل الطفل يوسف العربي بميدان الحصري، لجلسة ٦ أغسطس المقبل، لسماع الشهود.

كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، أصدرت حكمها بمعاقبة 3 متهمين -بينهم هاربين اثنين- بالسجن 7 سنوات، لاتهامهم بقتل الطفل يوسف سامح العربي بطلق ناري في الرأس عن طريق الخطأ في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر في شهر مايو 2017، كما عاقبت متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبرأت المتهم ماجد خالد.

وعقب الحكم تقدم المتهمان الهاربان بطلب إعادة إجراءات محاكمتهما.

وكانت النيابة قد أحالت 4 متهمين لمحكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن أن من بينهم ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التي أصابت يوسف انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، إثر إطلاق المتهمين أعيرة نارية بطريقة عشوائية.