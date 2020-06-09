قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والأستاذ بقسم الإحصاء، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت إصابة حوالي 7 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم من إجمالي أكثر من 7 مليار شخص يعيشون على الكرة الأرضية ما يعني أنه أصيب شخص من كل ألف شخص.

وافترض عميد الكلية وأستاذ الإحصاء، في تصريحات صحفية، أن الأرقام المعلنة قد تكون أقل من الأرقام الواقعية وهي كذلك بالفعل لأسباب علمية، كما افترض أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى عشر أضعاف المعلنة وأن هناك 70 مليون شخص في العالم أصيب بالفيروس وهو ما يعني أن 1% فقط من الناس أصيبوا بالفيروس وأن 99% من البشر لم يمسسهم الضر.

وأوضح أن نسبة الوفيات ممن أصيبوا لا تتجاوز في أسوأ الأحوال 5%، ممن أصيبوا مما يعني أنه في أسوأ الأحوال 5 أشخاص فقط من كل 10 آلاف شخص قد توفي بسبب الفيروس حتى الآن.

وأكد أنه ليس كل وفاة يعلن عنها على وسائل التواصل هي بالتأكيد بسبب الفيروس، وأن للوفاة عشرات بل مئات الأسباب الأخرى، لافتًا إلى أنه في عام 2019 وحده شهدت مصر إجمالي 560 ألف حالة وفاة بمتوسط حوالي 47 ألف وفاة شهريا، أو بمعنى آخر بمتوسط 1500 وفاة يوميا لأسباب مختلفة وهذا كله قبل ظهور فيروس كورونا اللعين، مؤكدًا أنه لا داعي لربط كل إعلان وفاة بالفيروس إلا إذا أعلن أهل المتوفى ذلك.